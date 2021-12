Le Iene, bomba atomica di Francesca Fagnani: "La regina del giornalismo che non vuole donne in studio". Di chi parla...

01 dicembre 2021 a

Come ogni martedì si susseguono le conduttrici de Le Iene. Nella puntata del 30 novembre ad affiancare Nicola Savino c'era Francesca Fagnani. La giornalista di Belve e compagna di Enrico Mentana ha voluto tenere un monologo sui diritti delle donne, spesso calpestati, nel mondo del giornalismo. E non potevano mancare sorprese. La Fagnani, infatti, ha accusato una "regina della tv", senza mai però farne il nome.

"Negli ultimi anni ho visto accadere molte cose bizzarre nel mondo del giornalismo: talk show dove il politico di turno può scegliere le domande e scegliersi pure il giornalista che gliele fa - ha esordito -, trasmissioni che ti invitano come giornalista ma poi si aspettano che tu faccia l’ultras di Salvini, di Conte, di Letta o di Draghi. Poi mi sono persino abituata alla domanda, dopo che si sono decisi gli altri ospiti, 'ma come donna chi invitiamo?', come se fosse un obbligo la quota rosa del talk".

La Fagnani l'ha definita quasi "una categoria da proteggere, come i panda". Ma quanto di più spiazzante sarebbe accaduto proprio pochi giorni fa. "Sono stata invitata ad una trasmissione dove c’era una donna, che faccio persino fatica a definire collega, tanto è meritata e prestigiosa la sua carriera: una vera regina del giornalismo". Lei, secondo la conduttrice, "ha speso tante parole per chiedere posti di potere per le donne, però ho capito che questo per lei vale solo se quei posti sono lontani dal suo. Infatti, alla vigilia della trasmissione, mi hanno fatto sapere che questa giornalista non gradiva la mia presenza, perché attorno a sé voleva solo colleghi maschi". Una notizia che ha preso in contropiede la Fagnani, ancora impossibilitata dal credere alle sue orecchie. "Ma come - ha poi concluso -, proprio lei? La stessa donna che rimprovera gli uomini di non darci lo spazio che meritiamo?".

