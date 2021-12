Striscia la Notizia, "toccalo, toccalo": raptus a Forum, la signora non riesce a fermarsi

07 dicembre 2021 a

a

a

Nella puntata di lunedì 6 dicembre, Striscia la Notizia ha mandato in onda l’ormai celebre rubrica intitolata “Nuovi Mostri”. Il tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e attualmente condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari - ha iniziato con Forum, la storica trasmissione in onda su Rete 4. “Un programma talmente visionario - ironizza Striscia - che anche i contendenti sentono le voci”.

"Cristiano Ronaldo, rissa mostruosa nello spogliatoio". Juve, quello che non si era mai visto: perché se n'è andato | Video

E infatti viene mostrata una donna che descrive in maniera stravagante la sua voce interiore: “Ogni tanto la sento, mi capita da quando sono piccola. Quella voce mi diceva ‘toccalo, toccalo’, e io ogni volta dicevo ‘no stai zitta’. Ma lei continuava: ‘toccalo, toccalo, bacialo, bacialo’, ma io non lo volevo baciare”. L’uomo l’ha guardata piuttosto preoccupato, ma Striscia lo ha rassicurato: “La signorina non vuole minacciarlo, non ha alcuna intenzione di fare la voce grossa”.

"Cos'è successo a chi è salito senza Green pass sul tram". Striscia, un video sconcertante | Guarda

Poi il tg satirico ha mostrato l’arrabbiatura di Mara Venier, che nel corso dell’ultima puntata di Domenica In per poco non ha cacciato Guillermo Mariotto dallo studio: “Però scusami, mi stai facendo girare le pa***. Ci sono momenti per ridere e per ironizzare, questo non lo era. Non ci sto, quando si parla di mamme che non ci sono più non si ride. Se vuoi ridere, esci da questo studio”.

GUARDA "I NUOVI MOSTRI" SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

"Sei interista?". Staffelli bracca ancora Mourinho, a Striscia la notizia finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.