Striscia la notizia, Cristiano Ronaldo contro Cuadrado: "rissa mostruosa" nello spogliatoio Juventus, il video

La sera in cui tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è finita. La serie tv All or nothing di Amazon Prime, il documentario sulla scorsa stagione bianconera, mostra le immagini della mostruosa lite tra il portoghese e il colombiano Juan Cuadrado durante la partita di Champions League contro il Porto, che aveva sancito l'ennesima, dolorosissima eliminazione europea della Signora contro un avversario almeno sulla carta nettamente inferiore. Uno sfogo rubato finito dritto dritto nella classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia.

"Non abbiamo giocato per niente - urla CR7 nell'intervallo -. M***a, abbiamo giocato una m***a!". La scena è inusuale: come mostrato dal docufilm, Ronaldo è abituato a rilassarsi e ascoltare in silenzio gli altri leader come Buffon e Bonucci caricare i compagni di squadra. Ma questa volta è lui a suonare la carica, in maniera forse un po' troppo brusca. Cuadrado, davanti a lui, si china per placarlo: "Tranquillo, calmati". Poi la frase sibillina: "Devi essere un esempio per tutti".



Cristiano risponde: "Yo tambien! Anche io eh", come a scusarsi per le dure parole. "Dobbiamo dirci la verità, abbiamo giocato di m***a. Questa è una partita di Champions, qui devi avere personalità". Bonucci lo ascolta, mister Andrea Pirlo prima allenta la briglia ai suoi galletti e poi li richiama all'ordine: "Basta basta dai, basta Cri". "CR7 - chiosa Striscia con perfida ironia - si è sentito tradito perché la Vecchia Signora è uscita col Porto...".

