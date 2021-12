Striscia la notizia, Josè Mourinho scappa da Staffelli: "Sei interista?", finisce in disgrazia

06 dicembre 2021 a

a

a

La Roma arranca, ma Josè Mourinho si conferma campione di dribbling manco fosse il connazionale Cristiano Ronaldo dei tempi belli. A Striscia la notizia ci riprovano: il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci non molla l'osso e spedisce ancora una volta l'inviato Valerio Staffelli a consegnare il Tapiro d'oro al mister portoghese dei giallorossi.

Zangrillo? La telecamera nascosta di Striscia lo becca così allo stadio. Dopo due settimane... Conseguenze impensabili | Video





Poche ore prima, la Maggica è uscita con le ossa rotta all'Olimpico dalla partita contro l'Inter: i nerazzurri hanno vinto in scioltezza 3-0 e Simone Inzaghi ha surclassato lo Special One, l'allenatore che nel 2010 guidò l'Inter allo storico Triplete. Incrocio suggestivo finito, per Josè, malissimo. E per questo Staffelli ha tentato di infierire.

"Accade ogni sera". Sergio Friscia e l'impensabile retroscena su Striscia la Notizia: lui e Lipari...





Un mese fa ci aveva provato senza successo, "rimbalzato" da Mou dopo le bruttissime sconfitte contro Bodo Glimt in Conference League (clamoroso 6-1 in Norvegia) e Venezia in campionato: il portoghese era letteralmente fuggito in auto, senza ricevere il simpatico ma poco ambito premio.

"Patate e fagioli velenosi". Striscia, un video choc: cosa c'è dentro, occhio a cosa arriva in tavola





Stesso copione a Trigoria, dopo il ko con l'Inter. "Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?", lo ha provocato Staffelli consegnando a Mourinho il tapiro numero 1.400 nella storia di Striscia. Josè, però, non si è lasciato intenerire né dall'ironia dell'inviato né dalla ricorrenza storica del programma televisivo. Tanti saluti e arrivederci (forse).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.