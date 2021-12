Oggi è un altro giorno, Serena Bortone stravolge tutto: "Ci ha lasciati una grande", come entra in studio

09 dicembre 2021 a

a

a

Serena Bortone ha aperto la puntata di oggi, giovedì 9 dicembre, di Oggi è un altro giorno in maniera diversa dal solito. Dopo la breve sigla, stavolta la musica è stata subito interrotta per lasciare spazio al tango che ha fatto da colonna sonora di “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, il film del 1972 di Lina Wertmuller. Quest’ultima è venuta a mancare proprio oggi all’età di 93 anni.

"Il mio Natale senza Susanna". Il dramma di Wilma Goich: come trascorrerà le feste

Di conseguenza la Bortone ha voluto renderle il giusto e doveroso omaggio su Rai: “Salutiamo la grande Lina Wertmuller che ci ha lasciato. Lo facciamo con Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Massimiliano Rosolino. Aveva 93 anni, i grandi artisti, i grandi geni sembra che non ti debbano lasciare mai. La rivediamo in questa foto con i suoi tonici occhiali bianchi, ne aveva una collezione intera”, ha dichiarato la Bortone mentre la regia di Oggi è un altro giorno mandava in onda una foto della regista scomparsa nella mattinata.

"Un putt***? Con chi è andato a letto mio marito": Serena Grandi-choc, una sconvolgente storia di corna

“Quello che sentiamo - ha poi spiegato ai telespettatori di Rai1 - è il tango di ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore’, uno dei film più iconici di Lina Wertmuller”. Dopo il doveroso omaggio alla grande regista scomparsa, che nel 2020 ha ricevuto anche l’Oscar alla carriera, la puntata è poi proseguita in maniera normale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.