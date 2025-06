Jannik Sinner, "perché si autopunisce": la voce più velenosa

Due persone, due stili di vita, due caratteri completamente diversi. Con una passione in comune: il tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato spettacolo in occasione della finale del Roland Garros a Parigi. Alla fine, il risultato ha sorriso allo spagnolo. Ma il numero uno al mondo sta già preparando la sua vendetta personale. Dove? A Wimbledon, forse il grande Slam più affascinate di tutto il circuito. Nel frattempo sta disputando il torneo di Halle, dove deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno. E Alcaraz?

Carlitos non ha ancora smesso di festeggiare. Lo spagnolo, dopo il party post finale a Parigi, è volato a Ibiza per godersi qualche giorno di assoluto relax con i suoi amici. Il numero 2 al mondo si è fatto fotografare in discoteca e anche al mare. Per il momento, il tennis può aspettare. Discorso completamente diverso per Jannik SInner. L'azzurro è stato avvistato a Sesto Pusteria - il suo paese natale - mentre stava facendo benzina alla sua Panda. Secondo quanto riferito dal sindaco, l'altoatesino stava portando il suo gatto dal veterinario per farsi curare.