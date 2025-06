Inter, Oaktree rimborsa il bond: 400 milioni in anticipo

L’Inter ha reso noto di aver rimborsato in anticipo il bond da 400 milioni in scadenza nel 2027. In questo modo Oaktree può rifinanziare il debito ricorrendo a nuovi prestiti, ma a condizioni migliori. Si tratta di una manovra che ha lo scopo di risparmiare sui costi degli interessi e dimostrare la solidità finanziaria. Non è stato specificato quanto sia la parte rifinanziata e quanto quella pagata con le casse dell’Inter, ma questi dettagli si conosceranno nel giro di una decina di giorni, quando le operazioni saranno concluse.

È sicuramente un passo positivo per l’Inter dal punto di vista finanziario, e soprattutto non intacca il lato sportivo. Intanto la squadra si sta allenando a Los Angeles in vista dell’esordio nel Mondiale per club, in programma nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 contro il Monterrey. Per l’occasione Chivu potrebbe proporre subito i due volti nuovi, Sucic e Luis Henrique. I nerazzurri hanno bisogno di freschezza e entusiasmo per smaltire le scorie della Champions.