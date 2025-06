Bersani, "basta con lo sconfittismo". L'ultimo delirio a sinistra

Mettiamola così: l'ultima debacle della sinistra una settimana fa sui referendum ha perlomeno offerto la ghiotta opportunità a Pier Luigi Bersani di coniare un'altra perla politico-linguistica. Dalle pagine di Repubblica, l'ex segretario del Pd si lancia in una analisi del voto più ottimistica di quella di praticamente tutti i commentatori.

Partiamo da un presupposto: non è stato un fallimento. Ohibò: "Non sono d'accordo, così si cade nello sconfittismo". Ecco qua il Bersani versione "smacchiatore di giaguari". "Cosa vogliamo fare di queste 14 o 15 milioni di persone che sono andate a votare? Le vogliamo buttare via?".

"Ma dalle urne, anche se sulla cittadinanza non è stato compreso fino in fondo il problema, emerge una richiesta di cambiamento. Senza sbandierarlo, possiamo dircelo tra noi. Con questi numeri si può vincere. Vogliamo mettercelo in testa? Certo, se invece quei voti li lasci lì possono deperire. E quindi occorre fare un passo avanti", è il grido di battaglia di Pier Luigi. Che ha già in testa il piano per arrivare a Palazzo Chigi.

Serve un progetto per l'alternativa, sottolinea, da "far girare nel Paese, partendo dai temi sociali, senza star lì a pettinare le bambole. Chi ha la possibilità di lanciare l'alternativa, in modo libero e limpido perché su temi fondamentali trova una condivisione, lo faccia. Se poi si rende conto di non avere i numeri, noi siamo pronti a discutere, a costruire un programma. Si organizzino comitati larghi, aperti a tutte le forze politiche, senza preclusioni. Alla fine così lo si fa largo. Oltre che preciso e partecipato".

"Non mi piace chiamarlo centro, preferisco chiamarli liberali", aggiunge per poi rivolgersi direttamente alla premier: "Cara Meloni, quando giuri sulla Costituzione, devi poter pronunciare la parola Resistenza". "Questa destra mondiale, nazionalista, sovranista, identitaria sta sdoganando la guerra. Trump guida le danze di questa tendenza. La 51esima stella nella bandiera degli Stati Uniti è quella di Israele. Trump smetta di dire che non sono coinvolti".