Striscia la Notizia, conduttori per un giorno nel tg satirico: il debutto di Diletta Leotta e il ritorno di Alessandro Siani

Cambio della guardia per una sera dietro il bancone di "Striscia la notizia". In attesa del ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, domani venerdì 10 dicembre conduttori d'eccezione saranno Diletta Leotta e Alessandro Siani. Per l'attore comico, reduce dal brillante esordio di questa stagione, è un gradito ritorno, mentre per Leotta è una prima assoluta al tg satirico di Antonio Ricci.

La novità è stata annunciata con video in cui si vede la Leotta chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Lipari e Friscia, attuali conduttori. "Ho pensato di andare di persona - dice lei -, conosci qualcuno per farmi entrare a 'Striscia'?". E lui risponde con un "ti faccio sapere..." che prelude alla sorpresa...

La Leotta e Siani non saranno insieme a «Striscia» venerdì 10 novembre ma anche al cinema. Diletta Leotta infatti è pronta anche debutto nelle sale. Dopo essere diventata il volto femminile del mondo del calcio in Italia, è pronta a intraprendere un nuovo percorso professionale: l’attrice. Come ha annunciato lei stessa su Instagram a fine novembre, Leotta sarà protagonista del prossimo cinepanettone firmato da Christian De Sica, "Chi ha incastrato Babbo Natale?". Con lei Alessandro Siani e Angela Finocchiaro.

