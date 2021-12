Agorà, 40 minuti di ritardo? "Furibonda lite tra Luisella Costamagna e Di Mare, lei aveva lasciato lo studio"

17 dicembre 2021 a

a

a

Una "baruffa" a pochi minuti dalla diretta. È accaduto durante la puntata di giovedì 16 dicembre di Agorà, dove nel dietro le quinte è andato in scena un acceso botta e risposta tra Luisella Costamagna e Franco Di Mare. A riportare la notizia della discussione, tra la conduttrice del programma di Rai 3 e il direttore di rete, il sito Vigilanzatv.it. Per questo la messa in onda della trasmissione sarebbe avvenuta in ritardo di ben 40 minuti.

"Chi che non deve proprio stare in ospedale". Vaccino, la bordata di Annalisa Chirico: il medico nel mirino

"Questa mattina prima dell’inizio di Agorà, saputo che, in assenza dei cameramen, degli operatori e dei tecnici in sciopero, lo studio sarebbe stato ridotto all’osso e vi sarebbero state soltanto quattro telecamere fisse, la Costamagna avrebbe ripreso la via di casa", si legge sul sito. In apertura della puntata la stessa conduttrice ha messo "siamo in ritardo per lo sciopero", senza però aggiungere altro.

"Li odio, non lo sopporto". Fuori onda imbarazzantissimo: alla Costamagna regalano i fiori e lei se ne esce così | Video

Ma i retroscena di Vigilanzatv.it raccontano di una situazione incandescente: "Un inferocito Di Mare, interessato al corretto svolgimento del servizio pubblico, avrebbe quindi telefonato di corsa a Senio Bonini, conduttore di Agorà Extra che va quotidianamente in onda subito dopo il programma della Costamagna, chiedendogli di raggiungere al più presto gli studi Rai di Saxa Rubra al fine di sostituire la collega. La quale tuttavia, appreso telefonicamente che Bonini avrebbe condotto al suo posto, avrebbe fatto fare dietro front all’autista facendosi riportare a Saxa Rubra per andare in onda lei stessa, malgrado i mezzi di fortuna in studio". Una notizia su cui i diretti interessani non si sono pronunciati, proseguendo con la messa in onda come nulla fosse.

In diretta Rai con 15 minuti di ritardo: "Confesso che...". Prego? Andrea Crisanti si giustifica così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.