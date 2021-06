Agorà, fuori onda per Luisella Costamagna dopo aver ricevuto i fiori: "Li odio, non lo sopporto"

26 giugno 2021 a

Un omaggio che non è piaciuto a Luisella Costamagna. In chiusura della puntata di fine stagione di Agorà su Rai3, la conduttrice è stata omaggiata dai colleghi con un bel mazzo di fiori. Un gesto però che l'ha parecchio infastidita. Sulle battute finali, mentre la padrona di casa si apprestava a salutare il pubblico e a ringraziare il gruppo di lavoro del programma, in studio ha fatto il suo ingresso Roberto Vicaretti con una pianta da regalarle.

"È passato un anno e ha fatto la variante, come il virus" ha ironizzato per smorzare l'imbarazzo evidente sul volto della Costamagna che a quel punto ha rotto il silenzio: "Le chiavi dello studio. Quindi appena hai finito la puntata spegni le luci, chiudi il gas e dai da mangiare agli animali". Ma è stato una volta ricevuta la pianta che la conduttrice ha ammesso il poco apprezzamento: "Io ho il pollice nero, non verde".

Ma Vicaretti non è stato il solo. Ad aumentare l'imbarazzo della conduttrice ci si è messo anche Marco Carrara (conduttore di TimeLine e assistente di Luisella) che a sua volta è entrato in studio con un bouquet floreale. "Ma no, no! Sembra un addio! Ma che è?! Non lo sopporto. Ma davvero, guardate che torno!", ha subito commentato la Costamagna nel disagio generale. Finito qui? Nemmeno per sogno. Fuori onda la conduttrice si è addirittura spinta oltre. Durante i titoli di coda infatti la Costamagna se n'è uscita con un simpatico (si fa per dire) "Odio i fiori!".

