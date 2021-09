Agorà, Andrea Crisanti durissimo contro il Cts: "Manica di lottizzati e incompetenti, hanno fatto un disastro"

27 settembre 2021 a

Durissimo attacco in diretta ad Agorà, su Rai tre di Andrea Crisanti al Comitato tecnico scientifico: "Il problema è semplice, nel Cts siedono due persone lottizzate che sono responsabili di disastri e di confusione perché hanno detto che il virus era morto". Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, in collegamento con Luisella Costamagna, ha detto: "L'istituzione non è una religione".

Il fatto che i componenti del Cts rappresentino "le istituzioni non significa che siano depositari della verità. E' questo il problema". Come politici, ha aggiunto il professore replicando a Matteo Ricci (sindaco Pd) presente in studio, "avete la responsabilità di aver nominato due persone che hanno detto che il virus è morto".

L'esperto ha precisato di non avercela con le persone, "ma con il sistema: il primo Cts conteneva una manica... un gruppo persone incompetenti che non erano assolutamente indipendenti. Questo è stato il problema dell'Italia", ha concluso. "Io credo che la verità venga dal confronto. Poi il Cts è quello che è, non mi importa chi ci sia. Ma è giusto anche che, se il Cts dice una cosa, ci sia un altra persona che possa o approvare o metterne in risalto le contraddizioni".

