PiazzaPulita, il delirio di Ugo Mattei: ecco perché Mario Draghi è un mezzo dittatore

Ugo Mattei contro Mario Draghi. Ospite di PiazzaPulita, il programma in onda giovedì 16 dicembre su La7, il professore di diritto internazionale e comparato all'Hastings College of the Law dell'Università della California a San Francisco ha definito il premier "la persona meno democratica che abbiamo avuto al governo negli ultimi anni". Nel mirino, ancora una volta, il Green pass, l'ennesima - tuona Mattei in collegamento con Corrado Formigli - misura parte "di un livello di autoritarismo impressionante". Per il professore ad oggi il Paese è in "una fase di sospensione delle garanzie democratiche".

Per sostenere la sua tesi, Mattei ricorda l'articolo 3 della Costituzione: "Questo stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità di fronte alla legge, per disapplicarlo ci vogliono delle condizioni molto, molto robuste". Non solo, perché il professore mette in dubbio anche alcuni dati, spiegando che ce ne sono altri che danno risultati diversi. "Quando faccio le cene di Natale, mi ritrovo con gente non vaccinata che però ha appena fatto il tampone e quindi sa la sua condizione, mentre chi ha il Super green pass no".

Il suo interesse, conclude, "è quello di trovare la miglior soluzione sistemica per questo genere di cose. È inutile incaponirsi, perché chi affronta politicamente questo argomento, deve prendere in considerazione tutte le cose e avere un approccio olistico". Quello che il presidente del Consiglio, a suo dire, non farebbe. Mattei, assieme a Massimo Cacciari, Giorgio Agamben e Carlo Freccero, ha dato vita alla "Commissione dubbio e precauzione". Tutti e quattro si dicono perplessi circa il vaccino contro il Covid e la sua somministrazione di massa, ma anche l'utilizzo del green pass e la fine dello stato d'emergenza.

