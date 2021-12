L'aria che tira, Francesca Donato brutalizzata da Pregliasco: "Adesso basta con queste str***". Il virologo come non si era mai visto

17 dicembre 2021 a

Il professor Fabrizio Pregliasco perde la pazienza e sbotta contro Francesca Donato, l'europarlamentare no vax, in un botta e risposta a L'aria che tira su La7 sul tema dei vaccini e della protezione garantita contro il coronavirus. "Evidente che anche con la terza dose di questi cosiddetti vaccini ci si infetta", il pensiero dell'europarlamentare ex leghista, "Non dica str****te! Basta!", la replica al fulmicotone del virologo. Già, il solitamente posatissimo Pregalisco, di fronte alle follie della Donato, perde le staffe. E si mostra come non lo avevamo mai visto prima.

Il dibattito era nato attorno all'emergenza pandemica e all'utilità della campagna vaccinale con la terza dose e il pericolo della variante Omicron. "Ci si aspettava una protezione dall'infezione. Se ci sono contagi in tutta Europa, ci sarà un motivo. I cosiddetti vaccini proteggono solo in alcuni casi", spiega la Donato. "Ma basta perché devi dire queste cose", interviene ancora Pregliasco.

Il conduttore Francesco Magnani interviene e mette a tacere la Donato: "Abbiamo lo stesso numero di contagi dello scorso anno, ma abbiamo un numero incredibilmente inferiore tanto di ricoverati in terapia intensiva, tanto di decessi. Se non è dovuto ai cosiddetti vaccini, come dice lei, non lo so sarà stato opera dello Spirito Santo". Con la Donato che continuava a dire: "La liberà è un valore inviolabile per la nostra Costituzione".

