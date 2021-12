Striscia la Notizia, ricambio d'aria in aereo? Una pericolosa menzogna, cosa ci respiriamo: inchiesta-choc

22 dicembre 2021 a

Prosegue l'inchiesta di Max Laudadio sulla qualità dell'aria che respiriamo nei luoghi chiusi. Dopo aver testato ospedali, scuole, uffici, negozi, ristoranti e mezzi pubblici, l'inviato di Striscia la Notizia ha registrato questa volta i valori sugli aerei, in cui in teoria l'aria dovrebbe essere continuamente rinnovata durante il volo. "La soglia limite per avere una buona qualità dell'aria è fissata in 700 ppm (parti per milione di Co2) - ha ricordato Laudadio -. Con valori superiori il rischio legato alla circolazione dei virus, incluso il temuto Covid, aumenta esponenzialmente".

L'inviato del tg satirico allora ha ripreso un video dell'Ansa che spiega come l'aria che respiriamo all'interno di un aereo è continuamente rinnovata durante il volo: "Viene prelevata dall'esterno, filtrata e poi immessa all'interno dell'aeromobile. Addirittura si parla di un'aria rinnovata in cabina ogni 3 minuti". In realtà non è proprio così. Un collaboratore di Striscia lo ha testato su tre voli diversi. "Prima ancora di sederci al nostro posto rileviamo 1862 ppm, poco prima della partenza i valori schizzano a 2338 - ha spiegato l'inviato -. Pochi secondi dopo il decollo i ppm salgono ancora arrivando a 2536. E verso la fine del volo scendono a 1542. Appena atterrati a 1507. Nelle procedure di sbarco, a motori spenti, la rilevazione risale a 2321".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla qualità dell'aria in aereo

Lo stesso è successo anche sugli altri due voli. A tal proposito Laudadio ha ricordato l'impegno che si era assunto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nella puntata dell'11 novembre. In particolare aveva rassicurato tutti, dicendo che nel giro di due settimane avrebbe convocato un tavolo per trovare delle soluzioni. Adesso, ricontattato dal tg satirico, ha detto: "Il tavolo è stato convocato e il percorso è avviato. Dobbiamo velocizzare i tempi".

