Striscia la Notizia, inchiesta-choc sul green pass: una scoperta terrificante, "perché non usciremo mai dalla pandemia"

Dopo la denuncia di Striscia la Notizia sui green pass ancora validi anche in caso di positività, il nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre scorso ha introdotto la revoca temporanea del certificato per chi risulta positivo al Covid. Ma la situazione non sembra essere cambiata. "I green pass sono ancora operativi nonostante la positività al Covid - ha spiegato l'inviato Valerio Staffelli -. Nelle scorse puntate vi abbiamo mostrato come, nonostante ci fosse un dpcm che prevedesse la sospensione del certificato per chi risultasse positivo al Covid, ciò purtroppo non accadeva".

Un uomo per esempio aveva raccontato: "Io e mia moglie abbiamo fatto un test molecolare, lei il 29 novembre e io il 2 dicembre. E siamo risultati positivi. Abbiamo fatto la prova di controllo, per vedere se i nostri pass fossero ancora validi e abbiamo notato che lo sono". Staffelli poi ha continuato: "Grazie al nostro intervento, il 17 dicembre è stato emanato un nuovo dpcm". Il provvedimento, in particolare, prevede la revoca temporanea del certificato verde in caso di positività al Covid, con riattivazione prevista solo quando arriverà la guarigione".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui green pass ancora validi per i positivi

In realtà però nulla sarebbe cambiato. Staffelli ha preso ad esempio una persona positiva al Covid il 18 dicembre, il giorno dopo il decreto. Facendo vari controlli si è scoperto che "il suo green pass è ancora funzionante". Così come quello di molti altri. L'inviato allora si è rivolto direttamente al ministro della Salute Roberto Speranza: "In questo modo non usciremo facilmente dalla pandemia signor ministro".

