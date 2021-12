Striscia la Notizia, Papa Francesco: "Praticare sano umorismo"? Clamoroso a Milano: dopo le parole del Pontefice...

24 dicembre 2021 a

Nel mirino di Striscia la Notizia, che come sempre non fa sconti a nessuno, ci finisce addirittura Papa Francesco. Il tutto avviene nella puntata dell'antivigilia di Natale, quella del 23 dicembre, in onda ovviamente su Canale 5.

A condurre la puntata la coppia storica e inossidabile condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo spunto per un servizio sul Pontefice arriva proprio dalle parole di quest'ultimo, pronunciate lo scorso 19 dicembre nel corso dell'Angelus. Papa Francesco ha invitato i fedeli a mettere da parte "le lamentele" e a coltivare al contrario un "sano umorismo".

"Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle chiacchiere - aveva affermato Bergoglio -, non porteremo Dio a nessuno. Soltanto porteremo amarezze e cose oscure. Fa tanto bene, invece, coltivare un sano umorismo, come facevano, ad esempio, San Tommaso Moro o San Filippo Neri. Possiamo chiedere la grazia del sano umorismo, fa tanto bene. Non dimentichiamo che il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente", aveva concluso.

E che c'entra Striscia? Presto detto: il punto è che un sacerdote di Milano pare aver preso alla lettera il consiglio di Papa Francesco, tanto da spendersi in una barzelletta direttamente dal pulpito. Strano, ma vero...

Striscia, Papa Francesco nel mirino: il servizio

