Striscia la Notizia, la rivelazione a luci rosse di Mauro Corona: "La misura di piselli e zucchine? Allora io..."

Secondo posto nella rubrica "Spetteguless" di Striscia la Notizia a Bianca Berlinguer e Mauro Corona. In collegamento con CartaBianca, lo scultore si lascia andare a un duro sfogo contro l'Europa, che in breve tempo mette in imbarazzo la conduttrice. Ecco allora che il tg satirico di Canale 5 ripropone il siparietto.

"Già - dice Corona lamentandosi delle strampalate idee dell'Ue - ci han provato con le zucchine quelli dell'Europa, fatemeli vedere. Le zucchine non potevano essere oltre i 18 centimetri, i piselli col calibro... Adesso temo che questi qui mettano una misura anche ai maschi per fare l'amore. Se non arrivi a quella misura tu non puoi fare l'amore, io sarei tagliato fuori".

Immediata la replica della Berlinguer che cerca di tagliare corto: "Eh va beh, dai, sempre lì devi andare a parare". Quanto basta a scatenare l'ironia di Striscia che ricorda a Corona che "l'ultima volta che è stato tagliato fuori è stato per qualche prodotto... di mare". Una battuta, quella di Enzo Iachetti, in riferimento alla disputa con il direttore di rete Franco Di Mare.

Qui l'intera rubrica di Striscia la Notizia andata in onda giovedì 23 dicembre e contenente l'uscita di Mauro Corona a CartaBianca

