Striscia la Notizia, "Alberto Zangrillo" scatenato sulla pista da ballo: la più clamorosa delle paparazzate

24 dicembre 2021 a

a

a

Anche a Striscia la Notizia non si smette di parlare della hit natalizia del trio Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti. Così il tg satirico di Canale 5 nella puntata di giovedì 23 dicembre manda in onda la performance degli altri esperti del Covid. "La canzone - spiega Ezio Greggio - ha generato l'invidia dei colleghi, che per non essere da meno hanno lanciato le loro clip sì vax".

"Campione di caz***". Proprio quello, in diretta su SkyTg24 il "disastro" dell'anno: cosa le esce di bocca | Video

Primo tra tutti è Alberto Zangrillo, che il tg satirico di Antonio Ricci lo raffigura su una pista da ballo che danza mettendo in guardia sulla febbre del sabato sera. Poi ci sono Roberto Burioni e Massimo Galli che ci avvisano che la notte è piccola e la terza dose è alle porte. "Speriamo - è il commento del conduttore di Striscia - che questa pandemia si riesca a contenere, perché da parte loro non si contengono più".

Ibuprofene e soldi, lo scandalo nelle farmacie italiane: come speculano sulla nostra salute

E infatti nel servizio ironico si vede un fotomontaggio degli esperti scatenati sulla pista da ballo e sul palco. Sempre però, lanciando un messaggio ai cittadini con l'obiettivo di convincerli a rispettare le regole, esattamente come Bassetti, Pregliasco e Crisanti.

"Non ha mai lavorato tanto se non dopo...". Da Giancarlo Magalli un'altra fucilata ad Adriana Volpe: volano pesanti accuse

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia andato in onda giovedì 23 dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.