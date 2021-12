Striscia la Notizia, altra fucilata di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe: "Non ha mai lavorato tanto se non dopo..."

23 dicembre 2021 a

Il tapiro d'oro arriva anche a Giancarlo Magalli. L'ex conduttore de I Fatti Vostri è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti della collega Adriana Volpe. Proprio su questo ha voluto fare chiarezza Valerio Staffelli, che, nella puntata di giovedì 23 dicembre di Striscia la Notizia, gli ha recapitato il "premio". "La condanna è mite - ha replicato Magalli in favore di telecamere di Canale 5 - ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tanto meno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose".

E ancora, in riferimento a un colloquio con il settimanale Chi e risalente al 2017: "Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me". Subito dopo la condanna, Magalli non ci era andato per il sottile, lanciando una chiara frecciatina alla storica nemica.

"Per inciso nella causa eravamo imputati io - aveva tuonato -, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista ed aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) ed il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…".

