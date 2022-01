Striscia la Notizia, opera d'arte? Questa roba in pieno centro a La Spezia, cittadini sconvolti: fate molta attenzione

10 gennaio 2022 a

Chiara Squaglia si è recata a Lerici, a La Spezia, per scoprire il significato di un’opera d’arte di dubbia interpretazione. Striscia la Notizia ha mandato in onda il servizio contenuto all’interno della rubrica “Enigmarte”, quella che si occupa appunto dell’arte che è tutta da decifrare. L’inviata del tg satirico di Canale 5 ha ispezionato da vicino l’installazione denominata “Forma Golfo dei Poeti”, che è nata come un omaggio al territorio circostante.

“I cittadini ci hanno segnalato questa interessante scultura, il cui significato sfugge - ha dichiarato Chiara Squaglia - a noi sembra un pesce, ci sarebbero le due pinne della costa e la testa divisa a due, con un occhio sorto. Certo, il fatto che sia in piedi ci fa sorgere qualche dubbio. Considerando che il Golfo dei Poeti è circondato da una natura rigogliosa, l’opera potrebbe rappresentare una cesoia da potatura e quindi potrebbe essere dedicata ai tanti giardinieri che si prendono cura della vegetazione circostante.

Dopo aver chiesto le opinioni di vari cittadini, quasi tutti abbastanza perplessi dall’installazione, l’inviata di Striscia la Notizia si è rivolta a Luca Nannipieri, un critico d’arte: “Questa cultura non è un pesce, si chiama Forma Golfo dei Poeti, è un uomo stilizzato, verticale, rappresenta un omaggio. Il resto è il corpo di un uomo, l’arte è fatta per confonderci le idee”.

