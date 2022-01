Striscia la Notizia, vedete questa signora? Chi è il fidanzato al suo fianco: Forum sotto choc

08 gennaio 2022 a

Una storia che ha dell'assurdo. A Forum, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, una ragazza è stata portata in causa. Il motivo? È fidanzata con un ulivo. Proprio così, il siparietto è talmente incredibile da guadagnarsi un posto a I Nuovi Mostri di Striscia la Notizia. "La ragazza non è solo amante delle piante - spiega il conduttore di Canale 5 Enzo Iacchetti durante la rubrica andata in onda venerdì 7 gennaio -, lei è proprio fidanzata con una pianta".

E in effetti la donna si presenta in studio con "Oliviero", una pianta di ulivo. Ma non è tutto, perché come racconta la signora che la porta in causa la ragazza ha lasciato il fidanzato per lui. Inutile dire che la giudice è a dir poco sconvolta, visto che si trova di fronte a una donna che bacia romanticamente una pianta.

"Mi sta dicendo qualcosa", interviene la diretta interessata accusando l'interlocutrice di "mandare all'ulivo delle vibrazioni negative, poi ha uno svenimento". Da qui la battuta di Iacchetti: "Fidanzarsi con un albero ha i suoi privilegi: puoi piantarlo quando vuoi".

Qui l'intera rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia andata in onda venerdì 7 gennaio su Canale 5

