Striscia la notizia, l'ultima truffa. Occhio al messaggio dell'"amico che ti vuole morto". Quanti soldi ti sottraggono

Occhio alle truffe via sms. Riccardo Trombetta, nella puntata di Striscia la notizia andata in onda il 7 gennaio su Canale 5, ha parlato dei messaggi minatori che starebbero arrivando a diverse persone. "Ma niente paura, perché si tratta solo dell'ennesima truffa", assicura. "Qualcuno che chiami tuo amico ti vuole morto con tutti i mezzi e la persona ha speso molti soldi per questo", si legge negli sms.

"Se veniamo a casa tua e troviamo tua moglie uccidiamo chiunque incontriamo. Non pensare di chiamare la polizia. Vuoi vivere o morire? 8mila dollari è tutto ciò che dovrai spendere".

Ovviamente si tratta di un truffatore. Trombetta ha contattato il "killer" ma cade la linea e lui manda un whatsapp con tutte le indicazioni. "E' un reato tra la truffa e l'estorsione spiega l'esperto dei carabinieri. Che consiglia "di non farsi prendere dal panico anche se ci fossero riferimenti personali perché potrebbero aver trovato informazioni su di voi". Infine, "bisogna recarsi alla più vicina stazione dei carabinieri per denunciare il fatto".

