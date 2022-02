Fuori dal Coro, bomba di Andrea Crisanti sulle case farmaceutiche: "Vaccino, cosa hanno taciuto. Già nel 2020..."

09 febbraio 2022 a

Andrea Crisanti punta il dito contro le case farmaceutiche. In collegamento con Mario Giordano per la puntata di martedì 8 febbraio di Fuori dal Coro, il professore dell'università di Padova non nasconde una mancanza di trasparenza da parte dei colossi del vaccino contro il Covid. "Non credo che il governo menta sui dati, ma penso che dalle case farmaceutiche ci sia poca trasparenza". Crisanti cita il caso della quarta dose: "Loro lo sanno se si fa o no, visto che hanno iniziato il trial già a settembre del 2020 e ad aprile del 2021 già sapevano che la vaccinazione non copriva e hanno fatto la terza dose".

Al conduttore di Rete 4 che incalza: "Ma noi tutto questo non lo sappiamo", Crisanti replica: "Questo problema lo dovrebbe chiedere l'Aifa, l'Ema e lo dovrebbero esigere i governi". Ma il professore non risparmia neppure Mario Draghi. A suo dire il premier sarebbe stato informato male. Ancora una volta oggetto del dibattito è il vaccino. Giordano, infatti, ricorda all'ospite che il presidente del Consiglio aveva assicurato gli italiani che i vaccinati non si sarebbero contagiati. "Evidentemente - risponde senza problemi Crisanti - il premier era stato informato male. La sperimentazione delle case farmaceutiche finora si è sempre concentrata sulla capacità del vaccino di evitare le complicazioni gravi e non il contagio in sé. Per questo le case farmaceutiche dovrebbero svolgere dei trial ad hoc".

Infine l'appello sulle riaperture, che ha visto ieri l'abolizione delle mascherine all'aperto dall'11 febbraio: "I casi diminuiscono perché le persone sono più protette rispetto a qualche tempo fa - conclude il microbiologo - I politici dovrebbero avere la capacità di adattarsi ai cambiamenti della situazione. Adesso è il momento di aprire, continuare a tenere tutto chiuso potrebbe anche rivelarsi controproducente se non addirittura pericoloso".

