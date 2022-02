Dedicato, Rocio Munoz Morales e il gossip vergognoso: "Quando ero a Sanremo dicevano che io..."

13 febbraio 2022 a

"Dicevano che mi facevo le canne". Rocio Munoz Morales, ospite di Serena Autieri a Dedicato, su Rai1, rivela un doloroso retroscena sulla sua conduzione del Festival di Sanremo del 2015, a fianco di Carlo Conti.

Si parte proprio da Sanremo e dal suo rapporto con la musica. Conquistata dai vincitori Mahmood e Blanco, l'attrice spagnola compagna da 8 anni di Raoul Bova rivela: "Dopo aver ascoltato la canzone la prima volta la settimana scorsa seguendo il festival, sono andata su internet per cercare il testo". "Nella mia playlist ci sono tutte canzoni tristi, perché sono molto romantica", ammette, e in fondo Brividi appartiene proprio a questa categoria. "Ho ripensato a rapporti difficili che ho avuto. Leggevo nelle loro parole qualcosa che mi apparteneva, che mi ha ferito ma porto nel cuore".

Inevitabilmente si passa a parlare della sua esperienza all'Ariston. Carlo Conti "è meraviglioso, una persona che non ha mai perso il sorriso. Un signore di altri tempi. Non avrei potuto fare il Festival con nessun altro in quel momento. Parlavo veramente poco l’italiano ed ero meno preparata, ma lui mi ha fatto sentire a mio agio". Il momento non era dei migliori: "Avevo un po’ di casini e piangevo tanto". Da lì la malalingua sulle canne. Ovviamente falsa.

