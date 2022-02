Uomini e Donne, “Non ho bloccato nessuno”. Maria De Filippi smentisce Denise

16 febbraio 2022 a

a

a

Maria De Filippi a Uomini e Donne, in onda su Canale 5, ha annunciato che per il tronista Matteo Ranieri le sue pretendenti: Denise e Francesca, non si sono presentate. La De Filippi ha anche rivelato i motivi per cui Denise ha preso questa decisione, asserendo che ha messo in dubbio sia la buona fede della redazione che quella sua: “Dice che la redazione ha architettato tutto perchè lei aveva mandato a quel paese Armando, ma non avremmo montato quel passaggio…Noi quel passaggio non l’abbiamo…Secondo lei poi io bloccherei questo grande amore perchè non ti farei andare nel dietro le quinte…”.

"Natura con lui poco generosa. Cosa si infila nelle mutande per...". Dimensioni, il vip umiliato da Tina Cipollari | Guarda

Maria De Filippi ha continuato: "Se ti ho bloccato nel tuo amore a me spiace, ma io ho cercato di farti solo ragionare…Io non ce l’ho con Denise…”. La De Filippi ha anche rivelato che Denise ha detto che invece su tutta la storia legata ad Armando Incarnato sarebbe stato architettato un teatrino da parte della redazione di Uomini e Donne al solo fine di screditarla. A quel punto ha preso la parola Armando Incarnato, il quale non ha nascosto tutto il suo stupore nel sentire certe cose: “Ma da chi? Maria, da chi? Hai visto cosa ha scritto sui social…”.

"Striscia" polverizza Baglioni: "Andrea di Uomini e Donne? Almeno lui...", l'accusa più feroce | Video

E Maria De Filippi ha risposto negativamente. Armando Incarnato di Uomini e Donne ha quindi spiegato alla conduttrice che anche sui social ha detto le stesse cose: “Forse era intenzionata a creare spettacolo…”. Una puntata, come si vede, molto movimentata.

Matteo Ranieri in difficoltà a Uomini e Donne: arrivano altre brutte notizie

Maria De Filippi a Uomini e Donne ha però in serbo un’altra brutta notizia per Matteo Ranieri. Difatti neppure Federica è tornata in studio a Uomini e Donne: “Non è venuta…” Ovviamente Matteo Ranieri è rimasto di sasso, non facendo mistero di essere davvero in difficoltà: “Perché non devo seguire il mio istinto? Se ci tenevi venivi in puntata…” Maria De Filippi gli ha quindi consigliato di riflettere molto bene sul da farsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.