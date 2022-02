Striscia la Notizia mette all'angolo il generale Figliuolo: "Esposto all'Antitrust", questione di soldi e mascherine

18 febbraio 2022 a

Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia, torna a occuparsi del tema delle mascherine e in particolare dell'obbligo di indossare le FFP2 anche per il personale scolastico. Il tg satirico di Canale 5 solleva infatti qualche perplessità sulla decisione del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, di affidare alle singole scuole il compito di reperire i dispositivi. "Dopo una fornitura temporanea - ha spiegato Morello - il governo ha stanziato 45 milioni di euro per le Ffp2 in modo che le scuole se le comprino in autonomia".

Ma, e qui sta il punto, "solo presso le farmacie che abbiano aderito assieme ad altri fornitori al protocollo calmierato di 0,75 euro massimo". Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'inviato ha ricordato che ormai "le forniture pubbliche riescono a strappare il prezzo di 19 centesimi a mascherina e non il suo doppio".

Una scelta svantaggiosa la definisce Morello che si reca anche da Bruno Barbieri, vice presidente nazionale del Codacons che a sua volta ha promesso: "Faremo un esposto all'Antitrust affinché faccia chiarezza su una vicenda assurda". L'appello dell'inviato dunque ora è rivolto alle scuole, dato che sono loro a dover scegliere i dispositivi per la sicurezza individuale.

Qui l'intero servizio di Moreno Morello a Striscia la Notizia

