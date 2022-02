Stasera Italia, Rizzo svela quello che "nessuno dice" su Russia e Ucraina: "Chi ha davvero bombardato l'asilo"

18 febbraio 2022 a

Si parla di Ucraina e Russia a Stasera Italia. A raccontare quanto accaduto nella giornata di venerdì 18 febbraio è Marco Rizzo. Il segretario del Partito comunista, in collegamento con Barbara Palombelli su Rete 4, si sofferma sulla notizia circolata: un bombardamento su un asilo di Stanytsia Luhanska, nel Donbass. "Quello che sta accadendo noi non lo conosciamo, sentiamo solo una voce". Poi l'ex deputato entra nel dettaglio: "È stato bombardato un asilo nella zona delle repubbliche popolari abitate dalle popolazioni russe. A bombardare sono stati gli ucraini, ma tutti quelli che hanno letto i giornali sono convinti che sia stato bombardato da parte dei russi o dei filo-russi". Insomma, per Rizzo "è l'esatto contrario, ma nessuno lo sa".

L’edificio scolastico, che ospitava 38 bambini e diversi insegnanti, sarebbe stato attaccato per mezz'ora. Stando alle indiscrezioni tre adulti sono rimasti feriti e ricoverati negli ospedali della zona, mentre i più piccoli fortunatamente sono stati risparmiati dalle schegge ma hanno dovuto rifugiarsi nei sotterranei.

Successivamente i bambini sono stati soccorsi dagli psicologi in quanto ancora sconvolti. Fatto simile si è verificato a Vrubivka dove "intorno alle 10.25 di stamattina durante un bombardamento uno dei proiettili ha colpito il cortile di un liceo mentre erano presenti 30 studenti e 14 membri del personale".

