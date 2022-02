Il Cantante Mascherato, Cristina D'Avena eliminata? "Che schifo", polemica e sospetti su Milly Carlucci

19 febbraio 2022 a

a

a

L'eliminazione di Cristina D'Avena da Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, scatena la polemica. Il tutto dopo la seconda puntata del format, in onda venerdì 18 febbraio. Dietro le maschere di Aquila e Cavalluccio Marino si celavano, rispettivamente, Alba Parietti e Cristina D'Avena che hanno dovuto abbandonare il format.

"Incompetenza di giuria e autori". Il Cantante Mascherato nella bufera, guai per la Carlucci: una pesante accusa

L'identità della Parietti, svelata a inizio puntata, era stata in un qualche modo svelata dalla Carlucci, incappata in una gaffe. Niente affatto scontato, invece, che dietro la maschera del cavalluccio ci fosse la D'Avena, eliminata al giudizio finale: decisivi i voti dei giurati, Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Iva Zanicchi (che ha sostituito Francesco Facchinetti, positivo al Covid).

Da par suo la D'Avena si è detta molto felice del percorso al Cantante mascherato. Sui social, successivamente, ha scritto: "Mi sono divertita tantissimo. Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida... Grazie a tutti voi per il supporto!!".

Cristina D'Avena, scollatura esagerata. La regia inquadra tutto, dall'alto: uno spettacolo per adulti | Guarda

Ma come detto, l'eliminazione ha scatenato la polemica e la protesta social: fatta fuori la D'Avena, un personaggio che stava riuscendo a centrare l'obiettivo del programma, ossia non farsi riconoscere (ed era una delle poche). "Cristina D’Avena aveva depistato molto bene e poteva arrivare fino in fondo senza farsi scoprire", scriveva un utente. E un altro: "Purtroppo fanno uscire i migliori, Cristina D'Avena meritava di andare avanti proprio perché non si era fatta scoprire. Che schifo. Devono uscire coloro che si fanno scoprire ma a quanto pare non hanno ancora capito". E sul programma della Carlucci, insomma, ora aleggia il sospetto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.