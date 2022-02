Domenica In, Mara Venier: "Negli ultimi due giorni mi sarei sparata". Confessione-choc, cosa ha tenuto nascosto

20 febbraio 2022 a

Massimo Ranieri è stato ancora una volta ospite di Mara Venier a Domenica In. Tra i due c’è un rapporto di amicizia vero, un amore fraterno, tanto è vero che il cantante ha definito la padrona di casa “la mia sorella acquisita”. E proprio per questo legame che c’è tra i due Ranieri ha potuto fare una rivelazione che ha un po’ scosso il pubblico di Rai1: “Ti ho portato una rosa perché ho saputo che non sei stata bene in questi giorni”.

La Venier è rimasta spiazzata e commossa da questo gesto del suo amico, dopodiché ha pronunciato una frase abbastanza forte: “In questi ultimi due giorni mi sarei sparata”. Probabile che si riferisse a qualche acciacco fisico che la sta infastidendo, ma nonostante ciò la “zia Mara” non perde mai il sorriso e la voglia di portare avanti la trasmissione, anche con l’aiuto di ospiti-amici come Ranieri, che è comunque un grande della musica italiana nonché fresco vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo 2022.

Nel corso della lunga intervista, la Venier non ha nascosto che a legarla al cantante è un amore profondo, sempre riferito alla sfera amicale. Poi ha anche fatto una battuta su un momento di improvvisazione: “Sono una matta - ha scherzato con Ranieri - perché manco io so quello che faccio qua dentro”.

