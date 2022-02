Che tempo che fa, Iva Zanicchi umiliata in studio: "Non trattiene neanche la pipì", gelo da Fabio Fazio

21 febbraio 2022 a

Dopo il Festival di Sanremo 2022, Iva Zanicchi è un po' ovunque. E così, eccola anche nello studio di Che tempo che fa, il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio su Rai 3. La mitica aquila di Ligonchio, nel corso della trasmissione, ripropone ovviamente la canzone con cui era approdata all'Ariston, Voglio amarti, testo dal brano piuttosto spinto (tanto da essere stato "smussato" rispetto alla versione originale) e che ha fatto molto discutere.

E dopo l'esibizione, ecco che si scatena il dibattito, o meglio il varietà. Fa Fabio Fazio, insieme alla Zanicchi, un'altra coppia d'assi: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Ed ecco che Malgioglio afferma: "Io con Orietta Berti mi confido e non mi confido e lei non dice niente". E la Berti orgogliosa conferma: "Io sono una tomba". "Se lo dico alla Zanicchi - riprende il paroliere -, il giorno dopo lo sanno tutti". "Lei non si trattiene neanche la pipì", conferma Orietta Berti con una clamorosa bordata alla collega.

Segmento di trasmissione scoppiettante, quello in questione a Che tempo che fa. Su di giri soprattutto Malgioglio, che ad un certo punto ha mostrato un completino di biancheria intima rosa con il pizzo. "Questo è il perizoma della signora Orietta Berti", ha commentato sornione. E lo spettacolo continua...

