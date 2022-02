Gf Vip, terremoto su Nathalie Caldonazzo: "Frase razzista", la reazione di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 25 febbraio 2022 a

Potrebbe essere a rischio squalifica, Nathalie Caldonazzo al centro di una nuova polemica al Grande Fratello Vip scoppiata ieri sera 24 febbraio. Durante le nomination palesi, la Caldonazzo viene accusata sia da Miriana Trevisan, sia da Sophie Codegoni di aver detto delle parole pesanti a Jessica e Lulù Selassié. Si tratta di frasi razziste che potrebbero essere al centro di un nuovo provvedimento: la squalifica.

Intanto, Sophie nomina Nathalie dicendo: “Vado in difesa di Jessica e Lulù, non accetto quello che le è stato detto. C’è una frase a sfondo razziale, era presente il mio fidanzato”. Tutti contro tutti, la casa è una polveriera. Sophie Codegoni si scaglia contro Nathalie Caldonazzo al GF Vip. E dice: “Quando si va oltre non ci sto più". Poi arrivano anche le parole (fortissime) di Miriana Trevisan, che non appena viene a sapere che la Caldonazzo l’ha nominata, tuona: “La sento fredda e distante anche io”. L’attrice spiega così di essere delusa dalla showgirl: “Addirittura è arrivato un aereo che acclamava la nostra amicizia e lei ha detto che le dà fastidio”. E Miriana replica: "Hai detto delle cose molto scorrette, se vuoi le ripeto davanti a tutti, ho detto strano che fanno gli aerei insieme, hai fatto un’offesa molto pesante alle Selassié".

Sophie Codegoni, poi, conferma la versione di Miriana, che ha nominato Nathalie. "Ho sempre apprezzato la sua coerenza nel dire le cose, però quando si va oltre non ci sto più. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, apprezzo la sincerità, l’essere senza filtri poi diventa arrogante. Ha detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perché sono delle zingare”, racconta.

La difesa della Caldonazzo non tarda ad arrivare con queste parole: "Sarei uscita se l’avessi detto!". Poi arriva il momento di Alessandro Basciano, che sottolinea: “E’ stata una frase in un momento di rabbia forte”. Si arriva alla questione Nathaly Caldonazzo e alla frase razzista, che avrebbe pronunciato contro Jessica. L'attrice si difende dicendo: "Non ti ho dato della zingara". Ma alcuni inquilini credo poco a questa versione dei fatti. Sophie Codegoni, ad esempio, è stanca. "Non voglio sentire in questa casa frasi che vengono spesso giustificate dicendo che non era intenzione".

Allora interviene Signorini che cerca di zittire la modella: “Se il GF Vip decide che non ci sono gli estremi per delle squalifiche si decide e basta, se dici che ci sono state delle frasi razziste e non sono state riprese, mi dispiace questo non è avvenuto, se Nathalie ha detto la frase che tu hai riportato, sono quasi sicuro che non è mai andata in onda, nessuno ne sa niente, se è così, chiederà scusa a chi di dovere”. Caos totale.

