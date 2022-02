Gf Vip, "voglio il tuo ca***". Raptus di Jessica Selassiè: come è stata beccata nel letto con Barù

26 febbraio 2022 a

Confessioni bollenti al Grande Fratello Vip. Nella serata di venerdì 25 febbraio, Jessica Selassiè e Barù Gaetani si sono dimostrati incontenibili. Ripresi dalle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nel letto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, i due inquilini si sono lasciati andare a battute spinte. A iniziare la principessa etiope, il cui interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca non è un mistero.

"Cosa vuoi?", ha chiesto Barù. "Il tuo ca**o", ha risposto in tempo record Jessica scatenando le risate di Sophie. Sorpresi invece Alessandro e Barù. Ma quest'ultimo non ha evitato di replicare: "Ma Cosa sei disposta a fare per il mio ca**o?", ha chiesto a quel punto. "Dimmi cosa devo fare" è stata la risposta di Jessica. "Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco", ha concluso ironizzando.

Proprio Barù è stato protagonista dell'ultima puntata. Il motivo? Aveva minacciato di lasciare se alcune frasi pronunciate da Nathaly Caldonazzo non fossero emerse. "Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori". Le parole della Caldonazzo non erano infatti state trasmesse, scatenando la rabbia di Barù.

