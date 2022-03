Elettra Lamborghini, vita stravolta: "Per la prima volta...", tam-tam impazzito sull'ereditiera

Francesco Fredella 01 marzo 2022 a

Nuova vita per Elettra Lamborghini, una delle cantati più amati dal pubblico. Dopo l'esperienza all'Isola dei famosi - nelle insolite vesti di opinionista, adesso arriva un'indiscrezione: la Lamborghini condurrà un nuovo programma su Nove. Si tratta di una notizia che trapela in Rete e fa subito il tam tam. Per la Lamborghini, che la scorsa estate ha inseguito il successo con Pistolero, sarà alla prima esperienza da sola come conduttrice.

Rebus sul nuovo format. Prima serata? Non si sa ancora. Intanto, Davide Maggio svela qualche altra notizia in più dicendo che Elettra Lamborghini sarà conduttrice di un programma comico, che andrà in onda proprio su Nove: le notizie aumentano e Davide Maggio - sempre ben informato su quello che accade in tv - potrebbe avere in mano tutte le indiscrezioni sul nuovo format. Si tratterà, dunque, di uno show in cui sarà accompagnata dai PanPers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino (che non sono nuovi nella conduzione di un programma comico, sono stati personaggi di rilievo nelle ultime stagioni di Colorado).

Nove, la tv in chiaro di Sky, sta facendo il pieno di personaggi che gravitano attorno al mondo della tv che conta dal punto di ascolti. Per adesso tutto resta segreto, non si conosce ancora il nome della trasmissione, che sarà prodotta da Colorado Cafè e potrebbero esserci tanti volti di Italia 1. Ad esempio: Valentina Persia, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Maurizio Battista e Alberto Farina. Nomi già visti a Colorado. Con loro ancora Dario Cassini, Antonio Ornano, Barbara Foria, Nando Timoteo come pure Pino e gli Anticorpi.

