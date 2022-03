Uomini e Donne, Tina Cipollari fa piangere Pinuccia? Maria De Filippi la incenerisce: basta una frase

02 marzo 2022 a

Tina Cipollari ha fatto piangere Pinuccia. A Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'opinionista ha espresso critiche sulla dama. Il motivo? Per la Cipollari Pinucci starebbe manipolando il cavaliere Alessandro. "Sembra che lei non lo vuole - ha detto nella puntata di mercoledì 2 marzo - ma intanto lui deve essere libero e stare a sua disposizione". Parole che hanno fatto piangere la diretta interessata, che a quel punto ha lasciato lo studio.

"Mi hanno fatto del male. Lui è il bravo e io sono la cattiva…Vi ringrazio, ma vado perché non ce la faccio più… Ho un dispiacere grande", ha detto la dama prima di salutare tutti. A intervenire immediatamente, la conduttrice. Sia lei che Alessandro hanno seguito la donna dietro le quinte. Ma la De Filippi ha anche rimproverato la Cipollari: "Tu fai sempre confusione". "Lei sbaglia e poi la colpa è mia?", ha replicato l'opinionista.

La conduttrice ha poi convinto Pinuccia a rientrare in studio a Uomini e Donne. Tuttavia la dama in lacrime non ha nascosto di essere stufa che venga messa in mezzo: "Continuano a mettere zizzania…Io voglio solo trovare qualcuno che mi voglia bene. Mi sembra di essere tra i bambini dell’asilo".

