Oggi è un altro giorno, mistero Natalia Titova: da che è scoppiata la guerra... sospetti su Serena Bortone

02 marzo 2022 a

a

a

Uno strano caso a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Uno strano caso che sembra intrecciarsi con il conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia di Vladimir Putin.

"La dittatura di Amadeus, tutto per soldi": accusa-choc di Morgan, Serena Bortone lo zittisce. Che disastro su Rai 1

Che succede? Presto detto: da che la guerra è iniziata, ecco che Natalia Titova - russa naturalizzata italiana - non è più stata ospite della trasmissione. L'ultima volta in cui è apparsa in studio dalla Bortone risale al 19 febbraio, l'inizio del conflitto risale al 24 febbraio, cinque giorni dopo. Per inciso, a Oggi è un altro giorno si dà grande spazio al conflitto, la Bortone dà spesso voce a giornalisti ucraini quali Victoria Vdovychenko o Nona Mikhelidze oltre a sentire gli inviati sul posto sia da Kiev che da Mosca.

"Questo sarà il Festival della...". Sanremo, la gufata di Amadeus: gelo dalla Bortone

E sui social molti si chiedono come mai la Titova, coreografa e ballerina russa, non sia più ospite della trasmissione: una sua scelta oppure del programma? Oppure ancora le motivazioni non hanno nulla a che fare con le due precedenti ipotesi? Per ora, il piccolo mistero continua. Così come continua la nuova versione ideata dalla Bortone di Oggi è un altro giorno per seguire in modo capillare e continuativo gli aggiornamenti dell'invasione russa in Ucraina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.