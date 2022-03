Silvia Toffanin "ci sta pensando", clamorosa offerta a lady Verissimo: fiato sospeso a Mediaset

02 marzo 2022 a

Verissimo si allungherà- fino a metà aprile. È questa l'indiscrezione che sta circolando e che vedrebbe ancora per un po' Silvia Toffanin la domenica pomeriggio. La conduttrice di Canale 5 da tempo intrattiene gli spettatori con due appuntamenti a settimana, il sabato e la domenica. Ma, con la fine di Amici di Maria De Filippi (passerà al serale), anche Verissimo dovrebbe subire la stessa sorte.

O forse no. Secondo Dagospia "Amici saluterà il pubblico di Canale 5 nel daytime festivo domenica 13 marzo, la stessa data prevista anche per il talk di Silvia Toffanin. La rete avrebbe chiesto di continuare con la messa in onda fino a metà aprile…", si legge. L'ultima parola spetta però sempre alla conduttrice, che - secondo Dago - "ci sta pensando".

Non solo, il sito ha svelato un'altra novità: verso metà marzo dovrebbe arrivare a Verissimo Ilary Blasi, che presenterà in anteprima la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. E chissà se in questa occasione la Toffanin si lascerà andare a una domanda sulla presunta crisi con Francesco Totti. Oppure, vista la loro lunga amicizia che le lega, la conduttrice di Canale 5 preferirà evitare di mettere a disagio la collega.

