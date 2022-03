PiazzaPulita, il generale Graziano: "La guerra non è mai stata così vicina", perché il conflitto può arrivare a casa nostra

04 marzo 2022 a

"La guerra non è mai stata così vicina". Ad avere paura per quello che potrà accadere in Ucraina, per l'evoluzione di una escalation militare già terrificante, è il generale Claudio Graziano. Ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda su La7 giovedì 3 marzo, l'attuale presidente del Comitato militare dell'Unione europea ha ammesso che in 50 anni di servizio non aveva mai visto nulla di simile. "Anche la guerra in Bosnia-Erzegovina non è stata così - spiega ai microfoni del programma condotto da Corrado Formigli -. Quella era una guerra nel cuore dell'Europa ma non era portata all'Europa e non era generata da una potenza come la Russia".

Secondo Graziano, dunque, si tratta di un conflitto "senza precedenti". Il timore va all'invasione russa che, guidata da Vladimir Putin, si caratterizza per essere una guerra ibrida: fatta da missili, bombardamenti e carri armati. "Non c'è mai stato dopo la seconda guerra mondiale una cosa di questo tipo - prosegue -. E l'Ucraina non è il solo obiettivo dello zar". Oltre alla presa di potere a Kiev, Putin punterebbe a "ricreare una potenza russa con quei paesi che gli sono favorevoli". Basta pensare alla Bielorussia, che già appoggia lo zar, e alle mire espansionistiche di quest'ultimo su Moldavia ed Estonia.

E ancora: "Putin vuole tornare a contare a livello globale, approfittando della debolezza dell'Occidente che anche in Afghanistan ha fallito". A potersi dire più sicuri, almeno secondo il generale, i paesi che fanno parte della Nato: "Loro sono protetti e questa è anche alla base della strategia dell'Unione europea che ha deciso di inviare armi a chi è a rischio come la Georgia e i Balcani. Non a caso notiamo un contingente della Nato maggiore in queste zone". Ma la resistenza non sarà semplice, perché il presidente russo - ora più che mai - non ha intenzione di arrendersi. E l'esito dei negoziati di giovedì 3 marzo lo hanno dimostrato.

