PiazzaPulita, Corrado Formigli critica Putin se la prende con i sovranisti: "Era il loro beniamino"

Corrado Formigli non può che aprire PiazzaPulita, nella puntata in onda giovedì 24 febbraio, parlando dell'invasione russa dell'Ucraina. Il conduttore di La7 non perde però l'occasione per attaccare i sovranisti. Ecco quanto detto: "Il presidente russo ha mostrato il suo vero volto, ma non è una novità. Eppure non sono mancate le gite dei nostri sovranisti nella piazza del Cremlino".

E ancora, in chiaro riferimento a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Lui era il beniamino dei nostri sovranisti. Ma non ha mai fatto mistero di quello che fosse. Putin ha scatenato una prima guerra contro l'Ucraina, ha preso la Crimea, ha pianificato la crisi dei migranti in Bielorussia, il suo stato fantoccio, e infine ha attaccato l'Ucraina perché era in procinto di allearsi all'Unione europea e alla Nato".

Ma Formigli si chiede cosa succederà una volta che vedremo "i primi corpi cadere". "Scenderemo in piazza per la democrazia oppure se scenderemo in piazza sarà solo per dire: 'giù le mani dalle nostre bollette del gas?'". Anche qui il conduttore sembra fare riferimento alla Lega, che qualche giorno fa è scesa a protestare. Peccato però che l'Ucraina in quel caso non c'entrava nulla. Il Carroccio infatti ha semplicemente chiesto al governo più aiuti alle famiglie.

