PiazzaPulita, Vauro liscia il pelo a Putin: "E quegli stemmi nazisti?". Ira-Formigli: "Indegno", zittito così

Scontro tra Vauro Senesi e il diplomatico ucraino in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, nella puntata del 24 febbraio. "Perché alcuni battaglioni ucraini hanno emblemi nazisti?", chiede il vignettista."Li ho visti con i miei occhi. Perché i battaglioni Azov e Aidar hanno emblemi nazisti?", insiste. E a quel punto Dmytro Volovnykiv sbotta: "Non dica bugie"

Ma Vauro non ha nessuna intenzione di fermarsi. E a quel punto il conduttore è costretto a interromperlo. "Scusate, Vauro, io voglio dire una cosa: Ci sono milioni di civili che in questo momento hanno paura di essere colpiti e di certo non sono tutti nazisti. Per cortesia", continua Formigli, "altrimenti facciamo un discorso indegno. In questo momento non puoi stare con quelli che sono stati aggrediti, no?".

Ma è come parlare al vento. Con Vauro non c'è niente da fare. Se si mette in testa una cosa è quella e non esiste nient'altro. Così Vauro continua a dire di avere visto i nazisti. Formigli cerca di non perdere la calma. Prova a farlo ragionare: "Ma questo cosa c'entra con l'aggressione di Putin all'Ucraina?", prosegue il conduttore. Che alla fine si scusa con Dmytro per le cose che sono state dette.

