Verissimo, Andrea Delogu: "San Patrignano? Perché in un certo senso è la mia casa"

Francesco Fredella 06 marzo 2022 a

a

a

Andrea Delogu senza freni. A Verissimo - il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 - racconta tutto la sua vita, partendo dalla fine del matrimonio con Francesco Montanari. "L'amore con lui si è trasformato", racconta. E poi una vera operazione rewind con un doloroso salto indietro nel tempo: la sua adolescenza nella comunità di recupero, dove ha vissuto fino all’età di 10 anni insieme ai suoi genitori.

"Sono fidanzata, ecco quanti anni ha". Prego? Andrea Delogu, la confessione che sconvolge Silvia Toffanin

"I miei genitori quando ho cominciato a crescere e a farmi le domande, mi hanno raccontato e il fatto che mi abbiano spiegato perché erano in una comunità di recupero mi ha aiutato a non sbagliare una volta avuta l'occasione da adolescente, magari in discoteca, di approcciare con delle droghe pesanti", dice la conduttrice. Un'infanzia sicuramente diversa, difficile. Indelebile. Scandita dalle mura di San Patrignano.

"Io sapevo che quella cosa non l'avrei dovuta fare - racconta ancora - perché i miei genitori erano stati così onesti e limpidi nel raccontarmi quello che era successo a loro e l'avevo visto anche su altre persone, che ho scelto anche grazie a loro di non sbagliare". La Delogu non fa mistero del passato. E dice ancora: "In un certo senso quella sarà sempre casa mia perché c'è un pezzo di me dentro, sono felice di essere cresciuta così e voglio che i miei genitori la sentano forte questa cosa, io sono felice e orgogliosa di quello che hanno fatto per me".

"Ho trovato mia madre nuda che urlava". Scialpi-choc, il momento più drammatico: Toffanin sconvolta

Andrea Delogu ha poi raccontato nel salotto di Silvia Toffanin la fine del matrimonio con Francesco Montanari: "Siamo rimasti amici, purtroppo l'amore si è trasformato, siamo cresciuti insieme, un amore profondissimo che ha bruciato tutte le tappe, lui era molto preso dal lavoro, anche io lo ero e pensavamo che il nostro amore fosse più forte, invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato, invece ad un certo punto ci siamo trovati che eravamo amici", ha concluso la Delogu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.