Domenica In, il crollo di Monica Maggioni: "Oggi Andrea Vianello...", il dramma in diretta tv

06 marzo 2022 a

a

a

Il Tg1 diretto da Monica Maggioni sta profondendo un grande sforzo per offrire vero servizio pubblico con la copertura della guerra in Ucraina. La situazione è difficile così come lo sforzo è immenso, soprattutto da parte di chi sta raccontando il conflitto sul campo. La direttrice del Tg1 ha fatto fatica a trattenere le lacrime durante un collegamento con Andrea Vianello, inviato da Leopoli.

La Venier si collega con l'inviato a Kiev? Gaffe disastrosa, cosa appare sullo schermo: gelo in Rai | Guarda

A un certo punto la Maggioni si è infatti rivolta a lui visibilmente commossa: “Lasciami dire non da collega ma da amica: l’idea che tu sia voluto andare lì è molto importante, continua a raccontarci Leopoli un secondo, per favore, per darmi una mano, grazie”. Più tardi collegandosi con Mara Venier a Domenica In la direttrice del Tg1 ha spiegato perché si è commossa: “Faticavo a trattenere le lacrime per due motivi ben diversi tra loro. Il primo è ovviamente il racconto dei profughi ucraini, di cui testimoniamo il dramma da oltre una settimana”.

"Vladimir Putin? In tutti questi anni...": Monica Maggioni, lo sfregio alla destra italiana a "Domenica In"

Il secondo motivo è invece più personale: “Andrea Vianello è un amico oltre che un collega e mi sono commossa per la sua decisione di andare a fare quello che tutti noi giornalisti vorremmo fare, cioè raccontare ciò che accade direttamente sul campo. E considerando la sua vicenda umana, lo trovo qualcosa di incredibile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.