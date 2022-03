Gf Vip, Delia Duran: "Sotto alla capanna...". Jessica e Barù, un racconto molto spinto

07 marzo 2022 a

a

a

Tra Jessica Selassiè e Barù sembra esserci ormai molto più di una semplice amicizia. Al GfVip se ne sono accorti praticamente tutti. Anche perché nelle ultime ore Lulù ha costruito una capanna per la coppia. E i due sono riusciti così a trascorrere un’oretta lontani da occhi indiscreti e senza microfoni. La situazione ha fatto discutere gli altri coinquilini, in particolare Soleil e Sophie, che si sono confrontate con Delia Duran.

"Io di nuovo opinionista? A una sola condizione": Sonia Bruganelli, il diktat ad Alfonso Signorini

"Magari è successo qualcosa ma non lo può dire”, ha detto la moglie di Alex Belli riferendosi a Barù. Quest'ultimo, in realtà, non ha mai nascosto l'attrazione fisica nei confronti della principessa, ma ha sempre chiarito di non volere una relazione per ora. Adesso, però, sotto la capanna ci sarebbe stato un avvicinamento importante tra i due. La Duran ha rivelato a tutti una confessione che le aveva fatto Jessica tempo fa: "Ha detto che ci sono le telecamere ovunque e lui ha questa paura".

"Crudele, cinica: camper più grande e vacanza a Dubai", Adriana Volpe massacra Sonia Bruganelli

Tra Barù e la Selassiè, insomma, potrebbe non esserci stata nessuna effusione sotto la capanna. I due potrebbero essersi limitati a parlare in libertà. Manila Nazzaro, invece, ha detto: "Non c’è stato nessun bacio tra Jessica e Barù, altrimenti lei avrebbe avuto un’altra espressione”.

Frase-choc su Alfonso Signorini e Fabrizio Corona? Gelo al Gf Vip, Lulù Selassiè censurata dalla regia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.