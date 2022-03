Gf Vip, Adriana Volpe umilia Barù: "Non fare il fenomeno". La frase e il gelo

Francesco Fredella 08 marzo 2022 a

Un botta e risposta molto duro quello che è avvenuto ieri durante la diretta del GfVip. Andiamo per gradi. Barù e Jessica Selassié secondo le malelingue avrebbero fatto coppia. Ma sulla vicenda, a gamba tesa, entra Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona che ribadisce di non vedere alcun futuro sentimentale tra loro. Si parla di alleanza a proposito dei finalisti. Nella lista di Barù ci sarebbero Soleil (uscita al televoto), Davide Silvestri e Giucas Casella. Mancherebbe Jessica. Di tutto questo si parla proprio durante la diretta.

Alfonso Signorini fa il punto lanciando alcune clip che riassumono il presunto legame tra la principessa e il nipote di Costantino della Gherardesca, che dice di non volersi lasciare andare nella casa. “Io credo che sia strano che un comportamento normale passi per strano. Lui giustamente preserva la sua sfera privata, non è normale il contrario”, commenta la moglie di Paolo Bonolis. Adriana Volpe, invece, ha un'altra opinione. “A me ha fatto strano la sua alleanza con Soleil, Giucas e Davide. E Jessica? Ti ha dato l’anima, come puoi non voler arrivare in finale con lei?”, sottolinea. E poi la stoccata di Barù: “Certo, ho sempre detto Giucas, Davide, e Soleil. Jessica è arrivata dopo”.

A questo punto la Volpe è costretta a replicare: “E allora non fare il fenomeno, su, non fare il fenomeno!“. La faccenda si surriscalda, ancora una volta Signorini è costretto a mettere la pace. Barù non nasconde che i suoi prescelti della finale sarebbero Soleil, Davide e Giucas, ma c'è il rebus Jessica con atteggiamenti abbastanza ambigui. La principessa adesso dubita di lui e pensa si tratti solo di una strategia messa in atto per un eventuale televoto.

