Fuori dal Coro, "caccia al russo". Mentre Mario Giordano urla... da brividi, chi spunta alle sue spalle

Durante la puntata di ieri 8 marzo di Fuori dal coro, su Rete 4, mentre Mario Giordano conduceva la trasmissione incentrata sul tema della guerra in Ucraina e sulle conseguenze del conflitto sui consumi e sulle bollette in Italia, andavano in onda anche le prodezze di un equilibrista che camminava sospeso su un filo in studio.

Ma è presto spiegato perché c'è un equilibrista in diretta. Ad un certo punto infatti Mario Giordano parla della "caccia al russo". "Cacciamo persino Dostoevskij dalle università. Il direttore dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Hanno cacciato i disabili russi dalle paralimpiadi", tuona il conduttore. "E' un mondo in bilico che rischia di perdere l'equilibrio, che ha perso l'equilibrio", conclude Giordano.

Quindi, sbotta ancora: "Non si difende la libertà con la luce accesa quindi dovremo spegnere la luce e il riscaldamento? Noi per il momento le accendiamo", dice il conduttore che chiede a Donato di accendere le luci.

E intervista il generale Marco Bertolini che dice che adesso "gli italiani hanno paura perché si erano illusi che con l'articolo 11 della Costituzione la guerra fosse stata abolita". E "dare armi all'Ucraina vuol dire mettere altra legna sul fuoco. O si fa un compromesso tra le parti o ci sarà la guerra totale".

