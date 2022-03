CartaBianca, Bianca Berlinguer spostata e sostituita? Indiscrezioni sul piano anti-Gruber della Rai

14 marzo 2022 a

In Rai qualcosa si muove. Obiettivo? Una striscia informativa nell'access prime time su Rai3. Naufragato il progetto che vedeva protagonista Lucia Annunziata, i vertici della tv di Stato stanno pensando a Bianca Berlinguer. La conduttrice di CartaBianca sarebbe così chiamata a sfidare La7 con il suo storico appuntamento di Otto e mezzo di Lilli Gruber e Rete 4 con Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli e Veronica Gentili.

E CartaBianca che fine farà? A rispondere alla domanda ci ha pensato TvBlog che riporta un retroscena. Secondo il sito tra le varie ipotesi quella più suggestiva è quella di riaccogliere fra le sue braccia un suo vecchio inquilino, Corrado Formigli.

Un'idea, quella legata all'attuale conduttore di PiazzaPulita, definita comunque "fanta televisione", tanto che si fa strada anche un'altra ipotesi: quella cioè di mantenere Un posto al sole su Rai3, riducendo la striscia informativa a soli 20 minuti, dalle 20:35 alle 20:55 circa, quindi andrebbe on onda la soap, con la prima serata di Rai3 che partirebbe attorno alle 21:30, un po’ come capita adesso con le reti ammiraglie. Al momento le manovre di Viale Mazzini non sono ufficiali, si tratta solo di rumors. Ma è certo che qualcosa possa cambiare.

