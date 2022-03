Striscia la Notizia, bollente fuorionda di Barbara D'Urso: "Stanno bene? Troppe tet***?". E la mano... il video

15 marzo 2022 a

a

a

Un vero e proprio fuorionda esplosivo quello su Canale 5 con protagonista Barbara d'Urso. La conduttrice de La pupa e il secchione show è stata "beccata" da Striscia la Notizia, mentre si sistemava prima della messa in onda. Dopo aver controllato i capelli, ecco che la d'Urso passa al décolleté. "Troppe te****? Sono dritte? Però mettiamo uguale la scollatura eh". E ancora, nel siparietto mandato in onda dal tg satirico di Antonio Ricci: "Controllatemi un momento".

"La m***da". Luciana Littizzetto travolge Fabio Fazio: Che tempo che fa, un minuto di parolacce in prima serata | Video

E tutto, ovviamente, mentre la conduttrice cerca di sistemarsi la scollatura, toccando un po' qua e un po' là. Ma non è finita qui, perché per la d'Urso l'inizio del nuovo programma non parte nel migliore dei modi. Dopo aver nuovamente chiesto se "le tet** stanno bene", prova l'ingresso in studio. Risultato?

Rajae e le "giovani vergine islamiche". L'orrore in Italia nel nome di Allah: Striscia, denuncia choc | Video

Una caduta sfiorata. "Iniziamo bene, la d'Urso fatta fuori prima ancora di iniziare", commenta ridendo mentre dallo studio di Striscia Gerry Scotti e Valeria Graci le augurano "in bocca al lupo". La pupa e il secchione show tornerà in onda martedì 15 marzo e, oltre ai concorrenti, ci saranno tantissimi vip.

"Come risparmiare sulla bolletta". Striscia, il trucco clamoroso che salva i risparmi degli italiani | Guarda

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia sul fuorionda di Barbara d'Urso a La pupa e il secchione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.