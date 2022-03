Striscia la Notizia, clamoroso cambio di conduzione: chi si presenta a fianco di Gerry Scotti

16 marzo 2022 a

a

a

Rivoluzione a Striscia la Notizia. Francesca Manzini è risultata positiva al Covid e per questo il tg satirico di Canale 5 ha dovuto sostituirla. "Questa sera è una festa ancora più grande perché è qui con noi una mia amica, anzi, un'amica di tutta Italia", ha esordito Gerry Scotti. Chi? Lorella Cuccarini. La bellissima insegnante di Amici è infatti in conduzione nella puntata di mercoledì 16 marzo.

"Stanno bene? Sono dritte? Troppe tette?". E la mano... il bollente fuorionda di Barbara D'Urso | Video

L'arrivo dell'ex ballerina è un vero e proprio terremoto a Mediaset. Per la Cuccarini infatti è un debutto assoluto alla conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci, con cui però ha già lavorato per i programmi Odiens e Paperissima. "Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po' come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio", aveva commentato.

False invalide in centro Roma, la più vergognosa delle truffe: occhio ai vostri soldi, come vi fregano | Video

Gli impegni per lei sono però tanti. Oltre a Striscia, la Cuccarini è sempre presente nel programma di Maria De Filippi che il 19 marzo passerà al serale. In lizza per il titolo di vincitore del talent 18 allievi (nove cantanti e nove ballerini).

Lorella Cuccarini chiamata d'urgenza: altra bomba Covid a Striscia la notizia, un terremoto a Mediaset

Qui il video del debutto di Lorella Cuccarini a Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.