Striscia la Notizia, Oliviero Toscani delira sulla guerra in Ucraina? Gerry Scotti lo asfalta: "Che figura di mer***"

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Oliviero Toscani. Il tutto nell'edizione del tg satirico di Canale 5 trasmessa mercoledì 16 marzo. Il punto è che il fotografo è stato ospite di Stasera Italia, il talk di approfondimento condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. E a Stasera Italia, va da sé, si parlava della guerra in Ucraina.

"Io sono nato sotto le bombe della seconda guerra mondiale. Ho avuto la fortuna di vivere 80 anni, come tutti noi, in Europa senza guerre. Credo sia il periodo più lungo vissuto dall'Europa senza guerre", la spara grossa Toscani. Ed è proprio su questo che si concentra il servizio di Striscia: già, di guerre ce ne sono state. Eccome.

E ad elencare i conflitti ci pensa la tagliente voce fuori campo di Gerry Scotti. "Cosa? Secondo Toscani in Europa in 80 anni non si sono viste guerre. Eppure di conflitti ce ne sono stati. Forse aveva tenuto il tappo sull'obiettivo...". E ancora, Toscani "non si è accorto di niente, nemmeno nel 1991: quando iniziò la lunga e drammatica guerra nei vicini Balcani. Poi il 1999, quando Massimo D'Alema, da premier italiano, coinvolse l'Italia nell'intervento della Nato in Kosovo".

Dunque si rientra in studio, dove Gerry Scotti scocca un'ultima frecciata al fotografo e paladino della sinistra: "Il profeta egli United Colors si concentra solo su un colore, il marrone. Quindi il canonico "che figura di mer***...", celeberrima frase di Emilio Fede, in questo caso tutta riferita a Toscani.

Striscia la Notizia inchioda Oliviero Toscani: qui il servizio

