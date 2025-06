Lavrov minaccia l'Europa dopo il rischio "incidente": "Stanno cominciando a capirlo"

La notte in cui forse Europa e Russia non sono mai stati così vicini a una guerra diretta. Sarebbe bastato un "incidente", poche ore fa, quando i jet polacchi e della Nato sono decollati a seguito di uno sconfinamento degli aerei militari di Mosca nello spazio aereo di Varsavia mentre stavano conducendo un durissimo attacco su tutta la Polonia, compresi i territori più vicini al confine orientale dell'Alleanza atlantica.

Uno stato di tensione enorme (di "massima prontezza" l'hanno definito in gergo tecnico le autorità polacche) confermato dalle parole, durissime, rivolte da Serghei Lavrov contro l'Occidente, l'Europa e in particolare Berlino e Parigi.

"Per chi ha anche solo una vaga idea di ciò che accade in Europa e segue gli eventi, queste citazioni sono sufficienti per capire che questi personaggi hanno perso completamente il buon senso e stanno apertamente cercando di tornare ai tempi in cui Francia e Germania volevano conquistare l'Europa, in particolare l'Impero russo e l'Unione Sovietica", ha scandito il ministro degli Esteri russo dopo il colloquio con l'omologo del Kirghizistan Jeenbek Kulubayev, parlando del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Lo riporta Ria Novosti. "È triste che Francia e Germania stiano tornando a quegli istinti - ha aggiunto -. I paesi occidentali stanno probabilmente iniziando a rendersi conto che non saranno in grado di infliggere una sconfitta strategica a Mosca. La Russia è aperta a un lavoro onesto per risolvere il conflitto con l'Ucraina. Allo stesso tempo, il Paese non è pronto per gli approcci fraudolenti verso i quali alcuni leader europei stanno spingendo Kiev".

"Assistiamo a una situazione di stallo senza precedenti tra il nostro Paese e l'Occidente collettivo - ha sottolineato ancora Lavrov -, che ha deciso di nuovo di dichiarare guerra contro di noi e infliggere una sconfitta strategica alla Russia, usando essenzialmente il regime nazista di Kiev come ariete. L'Occidente non ci è mai riuscito, non ci riuscirà nemmeno questa volta".